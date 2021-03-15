Megan Thee Stallion победила в номинации «Лучший новый исполнитель» на премии «Грэмми»
Ника Пикекатлет
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Американская рэпер Megan Thee Stallion стала обладательницей премии «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель». Об этом говорится на сайте премии.
Вручение награды проходит в рамках 63-й церемонии вручения награды Академии звукозаписи США.
В данной номинации также были представлены Ноа Сайрус, канадский диджей Луис Селестин (Kaytranada), Ингрид Эндресс, Джейн Чика Ораника (псевдоним Chika), Фиби Бриджерс, а также известная как Doja Cat Амала Дламини и Дэниэл Фэррис (D Smoke).
Награду вручала американская певица Lizzo, которая была удостоена трех статуэток «Грэмми» в 2020 году».
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