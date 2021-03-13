Умерла народная артистка России Нажиба Исханова
Ника Пикекатлет
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Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала сообщил о смерти народной артистки России и Татарстана Нажибы Ихсановой.
Отмечается, что она скончалась на 84-м году жизни.
В заявлении сказано, что актриса служила в этом театре с 1961 года.
«Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной», — сказано в публикации.
Кроме того, соболезнования близким выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.
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