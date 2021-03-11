В Госдуме отреагировали на нецензурную реплику министра культуры Крыма
Александра Лисица
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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила нецензурную реплику министра культуры Крыма Арины Новосельской.
В беседе с РИА «Новости» она не одобрила употребленное Новосельской выражение, прервавшее онлайн-совещание с главой региона. «Она должна была бы извиниться перед всеми присутствующими, но увольнять ее не надо. Она хороший министр, хорошо работает, я с ней знакома», — сказала Елена Драпеко.
При этом политик допустила, что участники совещания «кого угодно могут вывести», и добавила, что в Крыму много проблем, «которые очень трудно разрешимы».
Новосельская объяснила свое поведение проблемами с техникой и извинилась перед коллегами.
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