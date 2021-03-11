В Госдуме отреагировали на нецензурную реплику министра культуры Крыма

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила нецензурную реплику министра культуры Крыма Арины Новосельской.

В беседе с РИА «Новости» она не одобрила употребленное Новосельской выражение, прервавшее онлайн-совещание с главой региона. «Она должна была бы извиниться перед всеми присутствующими, но увольнять ее не надо. Она хороший министр, хорошо работает, я с ней знакома», — сказала Елена Драпеко.

При этом политик допустила, что участники совещания «кого угодно могут вывести», и добавила, что в Крыму много проблем, «которые очень трудно разрешимы».

Новосельская объяснила свое поведение проблемами с техникой и извинилась перед коллегами.