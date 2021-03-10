Телефонные мошенники похитили полмиллиона у танцора Большого театра

Телефонные мошенники похитили почти полмиллиона рублей у танцора Большого театра Виталия Гетманова, сообщает «Московский комсомолец».

22-летнему артисту аферисты позвонили, представившись сотрудниками Сбербанка. Они заявили, что данные его банковской карты скомпрометировали и предложили перевести деньги в страховую ячейку.

Гетманов под руководством мошенников перевел через банкомат 480 тыс. руб. Деньги были украдены. Сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что мошенники украли деньги со счета звезды шоу «Comedy Баттл».