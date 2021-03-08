Выступавшая в образе Пингвина Азиза прокомментировала свой уход из «Маски»

Певица Азиза, выступавшая на шоу «Маска» в образе Пингвина, прокомментировала решение жюри рассекретить ее, которое привело к уходу из шоу.

По словам певицы, она была уверена, что дойдет хотя бы до полуфинала. «Потому что таких, как я, в этом шоу нет. Здесь много других прекрасных участников, но таких, как я, нет», — поделилась она в беседе с Teleprogramma.pro.

Азиза уверена, что Филипп Киркоров расстроился после того, как под маской Пингвина оказалась она, а не Анита Цой. «Филипп очень ценит настоящих артистов, и я тоже. Он был свидетелем многих моих побед, поэтому сам сильно расстроился, именно как артист, зная, что мог бы дальше увидеть меня с другой стороны», — сказала она.

В конце четвертого выпуска «Маски» рассекреченная артистка высказала недовольство тем, что именно ее лишили права продолжать участие в шоу, и ушла со сцены, отказавшись исполнять финальную песню.

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