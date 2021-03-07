Ольга Бузова объявила о возвращении «Дома-2»
Марина Львова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ведущая Ольга Бузова объявила о возвращении в эфир реалити-шоу «Дом-2». Видео размещено в Instagram журнала Dom2magazine.
«Этой весной легендарное мега реалити-шоу Дом 2 возвращается!», — говорит Бузова на видео в публикации.
Она также сообщает о начале кастинга участников в обновленный телепроект.
Ранее сообщалось, что после ухода с канала ТНТ реалити-шоу «Дом-2» может переехать на СТС Love.
«Дом-2» выходил на ТНТ более 17 лет, в декабре 2020 года стало известно о закрытии шоу.
close