Ольга Бузова объявила о возвращении «Дома-2»

Ведущая Ольга Бузова объявила о возвращении в эфир реалити-шоу «Дом-2». Видео размещено в Instagram журнала Dom2magazine.

«Этой весной легендарное мега реалити-шоу Дом 2 возвращается!», — говорит Бузова на видео в публикации.

Она также сообщает о начале кастинга участников в обновленный телепроект.

Ранее сообщалось, что после ухода с канала ТНТ реалити-шоу «Дом-2» может переехать на СТС Love.

«Дом-2» выходил на ТНТ более 17 лет, в декабре 2020 года стало известно о закрытии шоу.