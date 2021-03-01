СМИ: скончавшаяся участница Little Big оставила большие долги

Певица, экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос (Анна Каст) после смерти оставила большие долги, сообщает ФАН.

Как утверждает собственный источник издания, задолженность по кредитным платежам артистки составила более 140 тыс. руб. Кроме того, у нее был долг по ипотеке.

Ранее СМИ сообщили, что причиной смерти Анны Кастельянос стала кардиомиопатия. Официальных результатов вскрытия пока нет.

39-летняя Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Она была одной из основательниц коллектива Little Big и покинула его в 2016 году.