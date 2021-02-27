Полиция возбудила два уголовных дела после избиения Дитковского

Полиция в Москве возбудила два уголовных дела после нападения на музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского и его знакомого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 («Побои») УК РФ», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых в нападении.

В пятницу, 26 февраля, стало известно, что музыкант был избит на парковке на Комсомольском проспекте в районе 21.00 мск. По данным СМИ, врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением, ему придется провести некоторое время в больнице.

Ранее Дитковский рассказал о своих травмах.