Родные скончавшейся в Москве 20-летней писательницы не могут забрать ее тело

Отец и мать писательницы Аделины Шелдон не могут доказать родство с ней и приехать в Россию за телом дочери, сообщает «Московский комсомолец».

Близкие покойной уроженки Украины проживают в Одессе и не могут забрать тело дочери, поскольку Аделина (ранее Алина Боталова) сменила паспорт, чтобы узаконить свой псевдоним. «Мы уже обратились за помощью к семье, сдававшей Аделине квартиру. Хозяин обещал помочь договориться, чтобы тело забальзамировали. Так как совершенно непонятно, как быстро мы сможем уладить все эти бюрократические моменты», — говорит родственница девушки.

По словам родных, российские пограничники отказывают им во въезде на территорию России, так как нет документов, подтверждающих близкое родство с покойной.

Тело 20-летней девушки нашли в Москве 22 февраля. Причиной смерти молодой писательницы, по некоторым данным, могло стать увлечение голоданием.