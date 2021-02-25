Скончался художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков

В четверг, 25 февраля, умер Владимир Зуйков — художник-постановщик анимационных лент «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Зуйкову было 86 лет.

Капков отметил, что Зуйков являлся одним из последних выдающихся художников советской анимации.

По его словам, причиной смерти мужчины стал коронавирус.

Владимир Зуйков участвовал в создании более 30 мультфильмов. Среди них — «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы» и «Халиф-аист».