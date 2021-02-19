Знакомые рассказали о закрытой жизни Андрея Мягкова и его супруги

Источники, близкие к семье покойного актера Андрея Мягкова, рассказали о том, какой образ жизни вел артист и его супруга Анастасия Вознесенская.

По словам знакомого, оба негативно и настороженно относились к журналистам и были очень закрытыми людьми. Гости к ним не приходили, однако с соседями Мягков всегда здоровался. «Главная по подъезду, где жили Мягков с женой, сказала, что ничего не знает о ее состоянии сегодня. Известно лишь, что Анастасия Валентиновна находится после смерти мужа дома, вчера у нее кто-то был, допоздна горел свет в квартире. Сама она на связь не выходила», — цитирует мужчину «Московский комсомолец».

Он уточнил, что пару давно не видел никто из соседей. «Они жили друг для друга. Вчера состоялось собрание в одном из подъездов дома, где жил Мягков, было решено, что после генерального ремонта на стене будет установлена памятная доска, посвященная актеру», — сказал инсайдер.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Прощание с Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Ранее друг Андрея Мягкова рассказал о возможной причине смерти актера.