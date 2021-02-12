Названо время начала съемок приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO начнет снимать сериал «Дом дракона» о доме Таргариенов в апреле 2021, передает Daily Mail со ссылкой на слова ведущего контент-менеджера HBO Max и HBO Кейси Блойз.

Блойз уточнила, что отправится на съемочную площадку приквела «Игры престолов», если успеет вакцинироваться.

Сюжет сериала «Дом драконов», в основу которого ляжет книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», развернется за 300 лет до событий, описанных в саге «Песнь Льда и Огня». Главные роли сыграют Пэдди Консидайн, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и Мэтт Смит.

Ранее сообщалось, что HBO Max может снять анимационный сериал по мотивам «Игры престолов».