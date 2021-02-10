«Дорогие товарищи!» режиссера Кончаловского вошли в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». Об этом сообщает «Интерфакс».

Фильм «Дорогие товарищи!» посвящён событиям 1962 года, известным как «Новочеркасский расстрел».

Сюжет фильма разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. «Дорогие товарищи!» вышли в широкий прокат в России 12 ноября.

Как сообщалось, фильм вошел в лонг-лист премии «Оскар».

Ранее американские критики внесли картину «Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов.