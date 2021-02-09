Следствие проверит данные о возможном подкупе свидетелей по делу Ефремова

Следственный комитет России проведет проверку после появления данных о подкупе свидетелей в рамках уголовного процесса в отношении актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил источник, по данным следствия, защита Ефремова могла заплатить трем свидетелям по 300 тыс. рублей каждому.

При этом он добавил, что три свидетеля стали фигурантами дела о даче ложных показаний. Собеседник подчеркнул, что Ефремов и его экс-адвокат Эльман Пашаев были допрошены в рамках этого дела. При этом они не проходят в статусе подозреваемых в этом деле.

8 февраля Ефремов был этапирован в московское СИЗО. После этого вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, бывший сотрудник ОНК, Иван Мельников рассказал «Газете.Ru», что актер пробудет в Москве не менее двух месяцев.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.