Кира Найтли отказалась сниматься обнаженной у мужчин-режиссеров

Британская актриса Кира Найтли заявила, что не будет больше сниматься обнаженной у мужчин-режиссеров. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, съемки в откровенных сценах заставляют чувствовать себя очень некомфортно. При этом актриса отметила, что готова будет сняться обнаженной в фильме женщины-режиссера о материнстве и изменениях в теле.

Найтли уточнила, что ей не по себе изображать обнаженных женщин в кино с точки зрения мужчин.

Несколько лет назад актриса призналась, что подумывала бросить Голливуд пока не поборола посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).