«Готов ехать на «Евровидение»: Моргенштерн ответил на предложение Пригожина

Рэпер Моргенштерн ответил на предложение продюсера Иосифа Пригожина отправить его на международный песенный конкурс «Евровидение».

По словам 22-летнего музыканта, он использовал бы такую возможность. «Я готов ехать на «Евровидение», —написал музыкант в Instagram.

Ранее Пригожин высказал уверенность, что на конкурсе Алишер Моргенштерн «порвал» бы всех и взял бы первое место.