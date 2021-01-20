«Готов ехать на «Евровидение»: Моргенштерн ответил на предложение Пригожина
Елена Арнольдова
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Рэпер Моргенштерн ответил на предложение продюсера Иосифа Пригожина отправить его на международный песенный конкурс «Евровидение».
По словам 22-летнего музыканта, он использовал бы такую возможность. «Я готов ехать на «Евровидение», —написал музыкант в Instagram.
Ранее Пригожин высказал уверенность, что на конкурсе Алишер Моргенштерн «порвал» бы всех и взял бы первое место.
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