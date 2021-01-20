«Готов ехать на «Евровидение»: Моргенштерн ответил на предложение Пригожина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Моргенштерн ответил на предложение продюсера Иосифа Пригожина отправить его на международный песенный конкурс «Евровидение».

По словам 22-летнего музыканта, он использовал бы такую возможность. «Я готов ехать на «Евровидение», —написал музыкант в Instagram.

Ранее Пригожин высказал уверенность, что на конкурсе Алишер Моргенштерн «порвал» бы всех и взял бы первое место.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Александр Васильев и Моргенштерн снялись в «Давай поженимся»

Моргенштерна сравнили с Богданом Титомиром

Суд рассмотрит иски о запрете «Тетради смерти» и песни Моргенштерна