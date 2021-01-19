Киркорову запретили на пять лет въезд в Литву

Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД прибалтийской страны.

Запрет вступает в силу с 19 января.

«Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — приводятся слова главы МВД Агне Билотайте.

Ранее глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, многократно посещая Крым, Киркоров якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». По словам Ландсбергиса, в МИД будут системно оценивать всех деятелей, которые могут участвовать в «пропаганде внешней политики» России. В МИД уверены, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».