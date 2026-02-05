Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Зеленский анонсировал третий раунд переговоров с Россией

Зеленский анонсировал третий раунд переговоров между Россией, Украиной и США
Sarah Meyssonnier/Reuters

Украина, Россия и Соединенные Штаты проведут третий раунд переговоров в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Он сообщил, что уже поговорил с делегацией от Киева. По его словам, «раз сейчас звучит тревога», то о завершении конфликта «не договорились».

«Я думаю, что группы сейчас снова встретятся и обсудят вопрос [обменов] потому что… нужно поднять еще вопрос следующих обменов. Что касается следующей встречи, она будет. Договорились, что будет следующая встреча в ближайшее время», — заявил Зеленский.

По его словам, на переговорах в Абу-Даби говорили «обо всем». Члены украинской делегации считают, что информация очень «чувствительная», поэтому детали ему расскажут после приезда в Киев.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!