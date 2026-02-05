Зеленский анонсировал третий раунд переговоров с Россией

Зеленский анонсировал третий раунд переговоров между Россией, Украиной и США

Украина, Россия и Соединенные Штаты проведут третий раунд переговоров в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Он сообщил, что уже поговорил с делегацией от Киева. По его словам, «раз сейчас звучит тревога», то о завершении конфликта «не договорились».

«Я думаю, что группы сейчас снова встретятся и обсудят вопрос [обменов] потому что… нужно поднять еще вопрос следующих обменов. Что касается следующей встречи, она будет. Договорились, что будет следующая встреча в ближайшее время», — заявил Зеленский.

По его словам, на переговорах в Абу-Даби говорили «обо всем». Члены украинской делегации считают, что информация очень «чувствительная», поэтому детали ему расскажут после приезда в Киев.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

