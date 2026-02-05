Размер шрифта
Министр просвещения раскрыл, что объединяет школы, где произошли нападения

Кравцов объяснил нападения в школах формальным отношением к рекомендациям
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Руководство школ, в которых происходили нападения на учеников или учителей, формально относились к исполнению рекомендаций министерства просвещения России. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Публично мы об этом не говорили, но в каждую школу, где были трагические случаи, мы направили свою комиссию», — сообщил министр.

По его словам, во всех учебных заведениях, к большому сожалению, формально относились к рекомендациям Минпросвещения по организации воспитательного и образовательного процессов, а также профилактике деструктивных проявлений. Министр подчеркнул, что сегодня на федеральном уровне приняты документы и регламенты, необходимые для предотвращения подобных случаев.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что учителей в России хотят обязать мониторить чаты, Telegram-каналы и аккаунты учеников для отслеживания деструктивного контента. По данным издания, подобный эксперимент уже стартовал в Татарстане, где родителей учеников как минимум трех школ попросили отправить данные об аккаунтах ребенка, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях.

Ожидается, что подобные меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент, что убережет школы от возможных ЧП. Уточняется, что за 2026 год произошло уже пять инцидентов с нападениями учеников на школы в Татарстане, Воронеже, Уфе и два случая в Красноярском крае. В 2025 году было зафиксировано 12 подобных случаев, сообщил Mash.

Ранее три девочки пострадали при нападении одноклассника в подмосковной школе.
 
