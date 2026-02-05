Размер шрифта
Москалькова рассказала в каких условиях держали жителей Курской области на Украине

Москалькова: жителей Курской области держали на Украине как заложников
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Жителей Курской области содержали на Украине практически как заложников. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе общения с возвращенными россиянами, сообщает ТАСС.

«Хотелось бы, чтобы украинская сторона видела, как реально обращались с нашими мирными гражданами, ни в чем не повинными, их держали фактически как заложников», — сказала Москалькова.

До этого стало известно, что трое мирных жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев, вернулись в Россию в рамках проведенного между сторонами обмена.

Отмечается, что помимо жителей приграничного региона на родину в скором времени должны вернуться 157 военнопленных. Россия передала аналогичное число бойцов Украине.

До этого уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины настаивают на неприемлемых для России условиях обмена 12 жителей Курской области, которые сейчас находятся в Сумах. По ее словам, Москва не может выполнить их, поскольку Киев требует обменять курян на украинцев, задержанных в РФ за совершение преступлений. Она отметила, что, согласно Женевской конвенции, россияне должны быть возвращены на родину без каких-либо условий.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.
 
