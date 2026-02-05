У молодого депутата-коммуниста Чернобая прошли обыски

В квартире у депутата алтайского краевого заксобрания от КПРФ Андрея Чернобая, в городе Рубцовске, прошли обыски. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал 112.

«Сотрудники ФСБ сначала провели обыски, затем задержали чиновника», — пишут журналисты.

Отмечается, что Чернобай фиктивно трудоустроил однопартийца на должность помощника депутата, при этом ее зарплату присвоил себе. Кроме того, следствие считает, что депутат предоставил фиктивные документы, «содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении помощником трудовых функций» в законодательном органе. Таким образом, по версии следствия, в период с 2022 по 2025 год политик похитил из бюджета 2,4 млн рублей.

5 февраля пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко прокомментировал «Газете.Ru» задержание Чернобая. Он сообщил, что обвинения его, и других депутатов от КПРФ в Алтайском крае в коррупции, не имеют под собой оснований. Ющенко подчеркнул, что зарплатный фонд депутаты распределяют так, как считают нужным. Более того, он отметил, что Чернобай отдавал «треть своей зарплаты» на нужды участников спецоперации (СВО).

