Перед смертью ведущий Выхухолев случайно отравился аммиаком

Бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев перед смертью случайно отравился аммиаком, сообщает «Московский комсомолец».

Врача Выхухолеву вызвали еще 25 декабря, когда он, по словам близких, начал слышать посторонние голоса и странно разговаривать. В больнице у него обнаружили стенокардию. 26 декабря его перевезли в специализированное учреждение, а через несколько часов после транспортировки — в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и 10-процентным ожогом ротоглотки.

Предположительно, Выхухолев выпил аммиак по ошибке. Он проходил лечение в токсикореанимации НИИ Склифосовского, а скончался 18 января от сердечной недостаточности. Журналисту было 66 лет.