Перед смертью ведущий Выхухолев случайно отравился аммиаком
Александра Лисица
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Бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев перед смертью случайно отравился аммиаком, сообщает «Московский комсомолец».
Врача Выхухолеву вызвали еще 25 декабря, когда он, по словам близких, начал слышать посторонние голоса и странно разговаривать. В больнице у него обнаружили стенокардию. 26 декабря его перевезли в специализированное учреждение, а через несколько часов после транспортировки — в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и 10-процентным ожогом ротоглотки.
Предположительно, Выхухолев выпил аммиак по ошибке. Он проходил лечение в токсикореанимации НИИ Склифосовского, а скончался 18 января от сердечной недостаточности. Журналисту было 66 лет.
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