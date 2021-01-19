Акиньшина назвала феминизм проблемой некрасивых женщин

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Актриса Оксана Акиньшина на съемочной площадке фильма «Все сбудется» (режиссер Арман... Актриса Оксана Акиньшина на съемочной площадке фильма «Все сбудется» (режиссер Арман...
Актриса Оксана Акиньшина на съемочной площадке фильма «Все сбудется» (режиссер Арман...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актриса Оксана Акиньшина в интервью газете «Известия» высказалась о феминизме.

Акиньшина призналась, что не понимает, зачем бороться за равные зарплаты, если хорошего специалиста все равно отметят финансово, а также подчеркнула, что «физически женщина слабее и победить мужчину силой, даже эмоциональной, не может». «Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина», — добавила она.

По словам актрисы, идеи феминизма ей безразличны. «Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!» — заключила она.

Оксане Акиньшиной 33 года, она воспитывает троих детей, рожденных в двух браках. 25 января 2021 года на телеканале ТНТ и видеосервисе Premier состоится премьера нового проекта с участием Акиньшиной — сериала-триллера «Полет», в котором она сыграла главную роль.

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