Netflix работает над сиквелом фильма Родригеса «Мы можем быть героями»
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стриминговый сервис Netflix работает над сиквелом супергеройского фильма «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса, передает Variety.
Когда выйдет сиквел, неизвестно.
В фильме «Мы можем быть героями» дети супергероев объединяются, чтобы спасти похищенных родителей. Главные роли в семейном фильме сыграли Педро Паскаль, Приянка Чопра, Джонас Лион, Дэниелс Энди Уокен и др.
Премьера картины состоялась 25 декабря 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роберт Родригес показал первые кадры фильма «Мы можем быть героями»
— Родригес показал выросших Шаркбоя и Лаву в тизере «Мы можем быть героями»