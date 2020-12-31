Бориса Грачевского перевели в реанимацию

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Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского перевели в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее его состояние ухудшилось, появились одышка и слабость.

27 декабря Грачевский был госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

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