Бориса Грачевского перевели в реанимацию
Елена Арнольдова
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Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского перевели в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее его состояние ухудшилось, появились одышка и слабость.
27 декабря Грачевский был госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусной инфекцией и пневмонией.
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