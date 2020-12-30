Победителем нового сезона «Голоса» стала Яна Габбасова

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@voice1tv/Instagram

Победителем нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Яна Габбасова. Финал шоу транслировался в прямом эфире.

Финалистами телепроекта стали Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной.

По результатам голосования зрителей, Габбасова одержала победу, набрав 51,1% голосов.

Лучшим наставником сезона был признан рэпер Баста.

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