Ирина Апексимова стала новым директором театра «Содружество актеров Таганки»

Актриса и режиссер Ирина Апексимова стала новым директором столичного театра «Содружество актеров Таганки», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Наталья Альшевская, которая возглавляла «Содружество актеров Таганки» в течение 12 лет, решила остаться заведующей одной из трупп театра.

Художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов и его коллега с Малой Бронной приветствовали назначение Апексимовой.

По словам самой Апексимовой, решение департамента культуры позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым.

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