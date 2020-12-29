Прах актера «Стартрека» 12 лет тайно находился на МКС

На Международной космической станции (МКС) 12 лет тайно находился прах исполнителя роли Скотти в фильме «Стартрек» Джеймса Дуэна, пишет издание The Times.

По данным газеты, с 2008 года прах актера облетел Землю свыше 70 тыс. раз. Все это время о том, что на станции спрятаны останки Дуэна, знали только несколько человек. Доставить туда прах актера, заламинированный в его фотографию, попросили предпринимателя и создателя игры Ultima Ричарда Гэрриотта родственники артиста.

Бизнесмен выполнил их просьбу и во время поездки в роли космического туриста на МКС в 2008 году спрятал снимок с прахом под внутренним покрытием модуля «Коламбус». Остерегаясь штрафа, он попросил родственников Дуэна держать это в секрете.

По словам сына актера, вся семья благодарна Гэрриотту, поскольку у его отца «было три страсти: космос, наука и поезда и он всегда мечтал отправиться в космос».