Цымбалюк-Романовская ответила на упреки Малахова после похорон Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в интервью порталу Teleprogramma.pro ответила на упреки телеведущего Андрея Малахова.

Малахов недавно сказал, что Цымбалюк-Романовская не прислала венок на прощание с экс-супругом — актером Арменом Джигарханяном «Передача была абсурдной. На мой вкус. Я не реагирую на нее совершенно. Не обращаю внимания, что там говорят. Там сидят люди, которые не знали Армена Джигарханяна. Они говорят полную чушь. Они выглядят смешно и жалко. Если им не стыдно, то пусть говорят, что хотят», — сказала пианистка, добавив, что не ссорилась с Малаховым.

Она также заявила, что ранее считала Малахова лучшим ведущим ток-шоу. «Рейтинги очень высокие у передач, где негативно о мне высказываются. Но в итоге у меня растет число подписчиков. Становится больше предложений по рекламе в соцсетях. Люди в таких программах выглядят глупо. Чем больше глупости, тем выше рейтинг», — резюмировала она.

Армен Джигарханян скончался в 2020 году на 86-м году жизни. Цымбалюк-Романовская была его третьей супругой.

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