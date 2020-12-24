Гармаш и Исакова получили государственные награды

В Бетховенском зале Большого театра прошла церемония вручения государственных наград, сообщает РИА «Новости».

Церемонию вела министр культуры России Ольга Любимова. «Конечно, мы не перестаем повторять, когда встречаемся все вместе в обычном формате, какая это радость – вас видеть всех в добром здравии, и какая невероятная для меня честь вручать сегодня абсолютно заслуженные награды», — отметила она.

На мероприятии орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил артист театра и кино Сергей Гармаш. И. о. ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов был отмечен орденом Александра Невского.

Орден Почета получили режиссер Владимир Хотиненко, актеры Виктор Сухоруков и Борис Щербаков, а также директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и репетитор по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктор Никитушкин.

Орден Дружбы достался актерам Александру Домогарову и Владимиру Конкину, худруку Государственного академического театра классического балета Наталье Касаткиной.

Заслуженными артистками России стали Виктория Исакова, Анна Михалкова, Анжела Белянская, Варвара Андреева, заслуженным артистом — артист-вокалист Большого театра Игорь Головатенко.

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный и заместители министра культуры РФ Алла Манилова и Ольга Ярилова получили благодарности президента страны.

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