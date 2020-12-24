Вдова и дочь Баталова заразились коронавирусом

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко и их дочь Мария заразились коронавирусом, сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на адвоката семьи Юлию Антонову.

Из-за болезни женщины не могут принять участие в очной ставке с актрисой Натальей Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным, подозреваемыми в мошенничестве с имуществом покойного актера.

После выздоровления вдовы и дочери Баталова следственные действия продолжатся. При этом для возврата наследства сторонам не нужно встречаться — они могут подписать документы у нотариуса.

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