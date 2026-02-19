Размер шрифта
Российский беспилотник подбил украинский вертолет

Львовская ОВА: четыре бойца ВСУ не выжили из-за удара «Герани» по Ми-24
Российский беспилотник «Герань» атаковал украинский вертолет Ми-24, в результате чего не выжили четыре бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила Львовская областная военная администрация (ОВА).

На борту находились 56-летний старший стрелок Игорь Тоганчин, 55-летний начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Александр Шемет, 28-летний бортовой техник Дмитрий Попадюк и 25-летний штурман-летчик Ярослав Сачик.

По данным ОВА, что всех четверых военных похоронили 18 февраля во Львовской области.

1 февраля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что российские беспилотники БМ-70 со Starlink уничтожили два истребителя ВСУ на аэродроме в Миргороде. ВС РФ поразили украинские F-16 и Су-27, а также вывели из строя радиолокационную станцию П-18.

26 января Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударами беспилотников «Герань» уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ, расположенные на расстоянии 46 км к западу от аэродрома Канатово в Кировоградской области.

Ранее украинский дрон прошел в сантиметрах от российского вертолета и попал на видео.
 
