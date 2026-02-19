В Кемеровской области в работе роддомов нашли недочеты

В Кемеровской области специальная комиссия проверила все роддома и перинатальные центры и выявила ряд недочетов. Большинство из них не создавали рисков для пациентов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Так, наиболее часто выявлялись нарушения правил заполнения и ведения документации, в том числе рекомендаций при выписке и карт скрининга. Кроме того, в историях болезни встречалось отсутствие заключительных клинических диагнозов и оценки исследований в послеродовом периоде», — сказала начальник отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, разработки и реализации программ в сфере здравоохранения в Минздраве Кузбасса Наталья Салахбекова.

Работу роддома №1 в Новокузнецке приостановили на 90 суток 19 января.

До этого газета «Известия» со ссылкой на судебные документы сообщила, что в 2021 году роддом №1 уже временно закрывали из-за грубых нарушений. Тогда центральный районный суд Новокузнецка приостанавливал работу акушерского отделения, операционного блока и прачечной на 14 суток. Было установлено, что в плановой операционной отсутствовал реанимационный комплекс для новорожденных, а также использовалась неподходящая мебель, неустойчивая к дезинфекции.

Ранее в Кузбассе после трагедии в роддоме приостановили оптимизацию медучреждений.