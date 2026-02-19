В Забайкалье подростки поджигали лес по заданию кураторов

В Забайкалье перед судом предстанут двое 16-летних подростков, которые летом 2025 года по заданию неизвестного куратора устраивали лесные пожары. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в течение пяти дней обвиняемые совершили четыре поджога возле поселка Атамановка в Читинском районе. Задание и инструкции они получили от неизвестного куратора, который обещал им вознаграждение.

Подростки сняли поджоги на видео и отправили отчет, но деньги так и не получили. Поджигателей задержали, возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Государственный обвинитель предложил суду признать обоих подсудимых виновными и назначить им 8,5 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор огласят 20 февраля.

До этого на Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На движение поездов происшествие не повлияло.

Ранее двух подростков посадили на 7 лет за поджог военного вертолета в Омске.