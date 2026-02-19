Размер шрифта
Путин встретился с лидером Мадагаскара

Президент РФ Путин встретился с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной
Михаил Климентьев/РИА Новости

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной начались в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры двух стран обсуждают двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки.

В составе российской делегации - глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов.

Отмечается, что в Мадагаскар в ближайшие дни прибудет партия гуманитарных грузов из России. Помощь направлена на преодоление последствий циклонов «Фития» и «Гезани».

В конце сентября 2025 года Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

Ранее Россия и Мадагаскар обсудили перспективы гуманитарного сотрудничества.
 
