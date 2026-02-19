Губернатор рассказал о состоянии раненого при нападении с ножом школьника

Губернатор Манохин: ребенка, пострадавшего при нападении, санавиацией доставили в Пермь

Мальчика, пострадавшего при нападении на школу в Пермском крае, доставили бортом санавиации в краевую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Манохин.

«Его состояние стабильно тяжелое. Врачи делают все возможное и невозможное для улучшения состояния ребенка», — написал он.

ЧП в школе №1 в Александровске, расположенном в Пермском крае, произошло 19 февраля. Ученик седьмого класса принес в образовательное учреждение нож и, встретив сверстника на лестнице, нанес ему тяжелые ранения.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по трем статьям. Среди них — покушение на несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавшего доставили в следственный отдел. Telegram-канал SHOT написал, что причиной происшествия могла стать ссора между подростками.

Ранее во всех школах Александровска приостановили занятия.