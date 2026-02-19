Лыжник Коростелев ответил на предложение актрисы фильмов для взрослых устроить секс-марафон

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем Telegram-канале ответил на предложение актрисы фильмов для взрослых Мэри Рок устроить ему 16-часовой секс-марафон, если тот выиграет медаль Олимпиады.

«За такое веселое начало дня и медиа выхлоп еще я в должниках останусь», — написал Коростелев.

Мужской лыжный марафон на 50 км пройдет 21 февраля. Старт гонки запланирован на 13.00 по московскому времени.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее с Коростелевым пообещали поделиться презервативами.