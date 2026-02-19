Молодожены потеряли $30 тыс. из-за гостей, не пришедших на свадьбу

В США молодожены потеряли $30 тыс. из-за не пришедших на свадьбу гостей

В США молодожены потеряли $30 тысяч после того, как более половины приглашенных гостей не пришли на их свадьбу, несмотря на предварительное подтверждение участия, пишет Mirror.

Грей Нарваэс-Драгион из штата Айова рассказала, что 88 человек подтвердили присутствие, однако на церемонию прибыли менее 40 гостей. Жених и невеста признались, что из-за низкой явки были вынуждены отменить часть свадебной программы, включая фейерверк с бенгальскими огнями, ужин и развлекательные активности. Молодожены также сообщили о значительных финансовых потерях.

Грей сообщила, что готовила персональные подарки для гостей, включая сувенирные магниты, мыло ручной работы и декоративные банки, однако большая часть подарков осталась невостребованной. Ситуация, как отмечает новобрачная, вызвала сильные эмоциональные переживания и финансовые трудности.

История получила широкий отклик в соцсетях, где пользователи выразили поддержку паре. Некоторые предложили приобрести оставшиеся свадебные сувениры, чтобы частично компенсировать расходы, а другие подчеркнули, что отсутствие гостей не умаляет значения самой церемонии.

