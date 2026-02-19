Размер шрифта
Руководство рухнувшего завода «Моторинвест» поможет пострадавшим

Правительство Липецка: предприятие окажет материальную помощь пострадавшим
Руководство автозавода «Моторинвест» в Липецкой области оказывает содействие спасателям и оперативному штабу в связи с обрушением кровли предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По решению руководства компании пострадавшим сотрудникам будет оказана материальная помощь», — сказано в сообщении.

Следственное управление Следственного комитета РФ после произошедшего возбудило уголовное дело по статье о нарушении охраны труда. В Следкоме добавили, что в настоящее время обстоятельства происшествия уточняются и выявляются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности людей. Проверку по факту инцидента начала и областная прокуратура.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обрушение произошло из-за скопления снега на крыше цеха. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее МЧС опубликовало фото обрушившейся крыши цеха в Липецкой области.
 
