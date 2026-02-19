Размер шрифта
Макрон объявил о создании международной коалиции по защите детей в соцсетях

Макрон призвал Европу и G7 вместе регулировать ИИ и защищать детей в соцсетях
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании международной «коалиции» для выработки согласованных мер по защите детей в цифровой среде и регулированию искусственного интеллекта, передает France24. Это заявление он сделал на полях форума по искусственному интеллекту AI Impact Summit в Нью-Дели (Индия).

Как пояснил французский лидер, новая структура, объединит усилия правительств и частных компаний для повышения безопасности несовершеннолетних в интернете, включая улучшение ситуации в социальных сетях и обеспечение прозрачности алгоритмов.

Макрон уточнил, что в период председательства Франции в G7 будет курировать проект и работу коалиции, но в дальнейшем рассчитывает на сотрудничество и со странами, не входящими в «Большую семерку».

По словам французского президента, его инициативу уже поддержали многие европейские страны и Австралия, и он выразил надежду, что к ней присоединится и Индия.

Помимо вопросов защиты детей, коалиция намерена заняться регулированием ИИ, анонсировал Макрон. В числе приоритетов он назвал внедрение обязательной маркировки контента, созданного с помощью алгоритмов, обеспечение многоязычия в обучающих моделях, а также поиск путей снижения энергопотребления центров обработки данных.

Европейский союз как безопасное пространство для инноваций и инвестиций будет формировать «правила игры» в сфере искусственного интеллекта совместно с союзниками и обеспечивать защиту детей от противоправных действий в цифровой среде, сочетая развитие передовых технологий с надежными гарантиями безопасности, заявил президент Франции.

По его словам, Европа должен играть ключевую роль в определении глобальных стандартов регулирования ИИ.

Отрывок из видеоверсии выступления Макрона в Индии был опубликован в соцсети Х. В нем французский лидер назвал свободу слова «полным дерьмом», если она утрачивет свой изначальный смысл из-за искажения под воздействием цифровых алгоритмов.

«Никто не знает, как вас направляют посредством этой так называемой свободы слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистной речи к другой ненавистной речи», — заявил президент Франции.

Комментируя это заявление, член Совета Федерации Константин Косачев отметилhttps://www.gazeta.ru/amp/politics/news/2026/02/19/27895771.shtml, что в нынешних условиях в Европе так называемая свобода слова действительно превратилась в «полную чушь».

Ранее Макрон диагностировал//www.gazeta.ru/amp/politics/news/2026/02/18/27878563.shtml у НАТО «смерть мозга».
 
