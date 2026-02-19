Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Политика

В России объяснили файлами Эпштейна слова Макрона о том, что свобода слова - «дерьмо»

Депутат Колесник: Макрон мог назвать свободу слова дерьмом из-за дела Эпштейна
Denis Balibouse/Reuters

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что свобода слова – это «полное дерьмо», стало оговоркой «по Фрейду». Не исключено, что лидер «разнервничался» из-за упоминания его имени в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Я думаю, что это вот вылетело у него по Фрейду, его внутреннее содержание, как он всегда относился к свободе слова, приверженность которой он постоянно декларировал. Он так относится к свободе слова, к демократии и ко всему остальному <...> Нутро вылезло, видимо, еще по поводу Эпштейна разнервничался», — подчеркнул он.

По словам депутата, в этих конкретных словах Макрона не стоит искать политической подоплеки, поскольку у французского лидера просто «сдают нервы».

Во время своего визита в Индию президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «свобода слова — это полное дерьмо» и отметил, что основная проблема заключается в непрозрачности информационных потоков и в том, что многие пользователи не осознают, как алгоритмы влияют на их мышление и подталкивают к радикальным воззрениям.

Ранее французский политик назвал Макрона самым ненавидимым мировым лидером.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!