Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что свобода слова – это «полное дерьмо», стало оговоркой «по Фрейду». Не исключено, что лидер «разнервничался» из-за упоминания его имени в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Я думаю, что это вот вылетело у него по Фрейду, его внутреннее содержание, как он всегда относился к свободе слова, приверженность которой он постоянно декларировал. Он так относится к свободе слова, к демократии и ко всему остальному <...> Нутро вылезло, видимо, еще по поводу Эпштейна разнервничался», — подчеркнул он.

По словам депутата, в этих конкретных словах Макрона не стоит искать политической подоплеки, поскольку у французского лидера просто «сдают нервы».

Во время своего визита в Индию президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «свобода слова — это полное дерьмо» и отметил, что основная проблема заключается в непрозрачности информационных потоков и в том, что многие пользователи не осознают, как алгоритмы влияют на их мышление и подталкивают к радикальным воззрениям.

Ранее французский политик назвал Макрона самым ненавидимым мировым лидером.