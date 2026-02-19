Размер шрифта
Мантуров оценил долю современного оружия в российских войсках

Мантуров: доля современного оружия в ВС России стабильно превышает 70%
Евгений Биятов/РИА Новости

Сегодня доля современного оружия и техники в Вооруженных силах (ВС) России стабильно превышает 70%. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе форума партии «Единая Россия» «Есть результат», передает ТАСС.

По его словам, с начала проведения специальной военной операции (СВО) предприятия продолжают наращивать производство вооружений. Параллельно с этим в стране проводят непрерывную модернизацию и разработку перспективных видов вооружения, отметил первый вице-премьер.

«В сочетании это позволяет стабильно поддерживать долю современного оружия и техники в Вооруженных силах на уровне выше 70%», — сказал Мантуров.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют в войска все необходимое вооружение и технику. Глава государства отметил, что это происходит как в интересах подразделений, задействованных в СВО, так и для армии в целом.

Ранее конструктор назвал российское оружие, способное изменить ход СВО.
 
