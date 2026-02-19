Медведев заявил о возвращении России на арену гражданского авиастроения

Россия возвращается на мировую арену гражданского авиастроения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе Первого отраслевого окружного форума партии «Есть результат!» в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

«Мы возвращаемся на мировую арену гражданского авиастроения», — сказал политик.

В январе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Россия находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. Кроме того, министр сообщил о продолжении работы по корректировке Комплексной программы развития авиационной отрасли РФ.

В декабре прошлого года министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что российская авиапромышленность смогла совершить настоящий инженерный прорыв, наладив качественное обслуживание иностранных самолетов, оставшихся в стране после ухода западных компаний.

Ранее в России заявили о переходе к полной автономии в авиастроении.