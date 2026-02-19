Психиатры поспорили, можно ли есть грейпфрут при приеме антидепрессантов

Грейпфруты нередко нельзя употреблять во время приема антидепрессантов и других лекарств, поскольку он может влиять на метаболизм и усвоение препаратов. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Владимир Каторгин.

«Грейпфрут — очень вкусный, но порой коварный фрукт. Не потому, что он ядовитый или токсический, а потому, что как и во многих фруктах (но в грейпфруте особенно), содержатся такие вещества, компоненты, которые называются флавоноиды. Эти самые злосчастные флавоноиды блокируют ферменты, которые отвечают за метаболизм, за фармакокинетику, то есть расщепление, правильное превращение в неактивные метаболиты, их выведение с почками, с печенью и так далее. Они участвуют в метаболизме лекарственных веществ. Известный пример во врачебной среде — цитохром P450, про который написано в каждой инструкции. Если этот цитохром P450 участвует в превращении лекарственного средства в какое-то неактивное соединение, то грейпфрут, соответственно, повышает концентрацию этого активного вещества и усиливает побочный эффект, указанный в инструкции по применению. А если лекарственное средство под воздействием цитохрома превращается в активный метаболит, например, часто это гипотензивные средства (препараты, снижающие давление), то грейпфрут понижает его эффективность», — сказал он.

Каторгин подчеркнул, что пациенты всегда должны читать инструкцию к медикаментам, чтобы избежать токсических реакций и отсутствия эффекта.

Еще один врач-психиатр Павел Бесчастнов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что фрукт может оказывать такое воздействие, но отметил, что в его практике таких случаев не было.

«Теоретически грейпфрут замедляет ферменты в печени, который занимается метаболизмом и расщеплением антидепрессанта. И это теоретически может привести замедлению вывода и передозировке организма. На практике с современными лекарствами эти риски умозрительны, я ни разу за свою практику ничего подобного не видел. И специально предупреждать от грейпфрутов не вижу смысла. Вот алкоголь действительно нельзя, это правда», — заявил он.

