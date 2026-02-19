Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Культура

Книги Бакмана вернули в продажу после проверки на пропаганду ЛГБТ

Сервис «Литрес» вернул в продажу книги Бакмана после проверки на пропаганду ЛГБТ
litres.ru

Книжный сервис «Литрес» возобновил продажу книги Фредрика Бакмана «После бури», которая была временно недоступна из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на издательство.

Решение было принято после того, как Российский книжный союз получил официальное заключение о том, что проверка не выявила признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений или отношений в произведении.

Однако, как рассказали в «Литресе», на обложке книги и на странице ее описания в сервисе теперь указана возрастная маркировка «18+».

В декабре 2025 года онлайн-магазины «Читай-город — Буквоед» и «Литрес» приостановили продажу трилогии шведского автора Фредрика Бакмана «Медвежий угол». Отмечалось, что надзорные органы выразили обеспокоенность содержанием книг.

Фредрик Бакман — шведский писатель, создающий социально значимые произведения. Его трилогия «Медвежий угол» («Björnstad», 2016–2022) включает романы: «Медвежий угол» (2016), «Мы против вас» (2017) и «Победители» (2022). Она рассказывает о вымышленном городке Бьёрнстад, где центр жизни — юниорская хоккейная команда, символизирующая последнюю надежду жителей провинции.

Ранее адвокат Апарина заявила, что уголовное дело об угрозах Долиной приостановлено.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!