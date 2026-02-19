Книги Бакмана вернули в продажу после проверки на пропаганду ЛГБТ

Сервис «Литрес» вернул в продажу книги Бакмана после проверки на пропаганду ЛГБТ

Книжный сервис «Литрес» возобновил продажу книги Фредрика Бакмана «После бури», которая была временно недоступна из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на издательство.

Решение было принято после того, как Российский книжный союз получил официальное заключение о том, что проверка не выявила признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений или отношений в произведении.

Однако, как рассказали в «Литресе», на обложке книги и на странице ее описания в сервисе теперь указана возрастная маркировка «18+».

В декабре 2025 года онлайн-магазины «Читай-город — Буквоед» и «Литрес» приостановили продажу трилогии шведского автора Фредрика Бакмана «Медвежий угол». Отмечалось, что надзорные органы выразили обеспокоенность содержанием книг.

Фредрик Бакман — шведский писатель, создающий социально значимые произведения. Его трилогия «Медвежий угол» («Björnstad», 2016–2022) включает романы: «Медвежий угол» (2016), «Мы против вас» (2017) и «Победители» (2022). Она рассказывает о вымышленном городке Бьёрнстад, где центр жизни — юниорская хоккейная команда, символизирующая последнюю надежду жителей провинции.

