Врач назвал одну из частых причин рецидива простуды

Бактерии, скопившиеся на зубной щетке во время ее использования при острых респираторных заболеваниях, могут стать причиной повторной простуды. Об этом изданию Deia рассказал испанский анестезиолог Давид Каллехо.

Эксперт отметил, что зубные щетки представляют собой «роскошные отели» для размножения патогенов во время простуды, диареи или любой инфекции полости рта. Бактерии изо рта вместе с зубным налетом оседают на щетинках в процессе чистки зубов. Чем дольше используется щетка, тем большее количество бактерий на ней поселяется. Кроме того, влажная среда в ванной комнате дополнительно ускоряет размножение микроорганизмов.

«Если после выздоровления щетку не заменить, то может произойти рецидив заболевания. Продолжать использовать одну и ту же зубную щетку после инфекции — все равно что принимать душ и надевать потом грязное нижнее белье», — предупреждает врач.

Каллехо также отметил, что хранение зубной щетки заболевшего в одном стакане со щетками других членов семьи повышает риск перекрестного заражения.

