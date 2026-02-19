Совместные учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе назвали намеком американцам

Начавшиеся военно-морские учения России, Ирана и Китая в районе иранского порта Бендер-Аббас в Оманском заливе являются «намеком американцам» на фоне давления Штатов на Иран. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Я сразу должен сказать, что любые учения планируются заранее. Для того, чтобы их провести, нужна предварительная большая работа, поэтому я не думаю, что это все произошло в последний момент», — отметил специалист.

Сажин подчеркнул, что, скорее всего, вопрос о военных учениях был решен задолго до протестов в Иране в январе этого года.

«Однако, если взгляд бросить на сегодняшнюю ситуацию, то получается, что действительно на фоне напряженности в Иране и вокруг Ирана, усиления мощного американских вооруженных сил в регионе, эти учения можно рассматривать как намек американцам не делать столь поспешных выводов и не наносить удар по Ирану. Это можно рассматривать, так сказать, с позиции сегодняшнего дня», — подытожил он.

19 февраля начались военно-морские учения России, Китая и Ирана в районе иранского порта Бендер-Аббас.

По данным издания The War Zone, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана. Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.

Ранее в Госдуме рассказали, защитит ли Россия Иран от США.