Следом за Москвой снежный циклон «Валли» обрушится на Санкт-Петербург

Обрушившийся на Москву снежный циклон «Валли» после столицы сдвинется на север, накрыв Санкт-Петербург. Другие города на его пути также столкнутся с рекордными осадками, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Сейчас [циклон «Валли»] поднимается чуть восточнее Москвы. Ярославлю и Владимиру может достаться, а дальше на восток он не поднимется», — рассказал Ильин.

В Москве сегодня период с шести до девяти вечера, снегопад начнет постепенно ослабевать. При этом температура воздуха останется на уровне -6…-8 градусов, так как, помимо рекордного объема осадков, циклон привел с собой в столичный регион и временное потепление, заключил синоптик.

Москву накрыл сильнейший снегопад, вызванный циклоном «Валли». По прогнозам синоптиков, к концу дня в столице могут вырасти самые высокие сугробы за всю зиму. По словам мэра Сергея Собянина, за сутки выпадет более 70% месячной нормы осадков. Как Москва переживает одну из сильнейших снежных бурь — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее синоптик перечислил регионы, которые накроет снегопад.