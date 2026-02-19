Размер шрифта
Школьник подал в суд на отца, который выгонял его из дома и сжигал вещи

В Кузбассе школьник через суд лишил отца родительских прав
В Березовском 15-летний подросток через суд добился лишения отца родительских прав, мужчина избивал сына, а мачеха выгоняла его из дома. Об этом сообщает Березовский городской суд.

По данным суда, отец и его новая супруга регулярно употребляли спиртное, не пускали подростка домой, оскорбляли и применяли физическую силу. Мачеха выбрасывала и сжигала вещи мальчика. 15-летний подросток бродил по улицам голодный, пока его не приютила женщина, у которой уже жил его старший брат.

Подросток подал на отца в суд с требованием лишить его родительских прав. Суд удовлетворил иск подростка в полном объеме, лишил отца родительских прав и взыскал с него алименты.

До этого в Воронеже мать лишили родительских прав за избиение годовалого сына. 24-летняя мать избила ребенка из-за того, что он плакал. Мальчик попал в больницу, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Ранее в Краснодаре женщина морила детей голодом и держала их в антисанитарных условиях.
 
