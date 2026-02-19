Размер шрифта
Академик РАН лично подтвердил безопасность воды Байкала на фоне видео с Shaman

Академик РАН Онищенко заявил, что пробовал воду Байкала на фоне видео с Shaman
Кадр из видео/Telegram-канал «SHAMAN»

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что лично пробовал байкальскую воду — и подтвердил ее чистоту. Его слова передает РИА Новости.

Онищенко заверил, что вода Байкала и образующийся из нее лед не опасны для здоровья, поскольку застывший слой «вымораживает сбросы».

«Прелесть льда состоит в том еще, что он вымораживает там всякие сбросы, и он чище становится», — заверил ученый.

Таким образом Онищенко прокомментировал поступок певца Ярослава Дронова (он же — Shaman), который опубликовал видео с Байкала. На кадрах артист с улыбкой попробовал лед с поверхности озера и отмечал, что ему «вкусно». Саму публикацию Shaman подписал маркировкой «18+».

Однако потом Life со ссылкой на SHOT и источник в Минздраве заявили о возможных рисках для здоровья из-за облизывания льда. Эксперты считают, что в частицах льда могут содержаться атмосферная пыль, микробы, бактерии, выхлопные газы и другие загрязнители.

Они подчеркивали, что эти загрязнения могут вызвать у человека расстройство желудочно-кишечного тракта, инфекции дыхательных путей, травму ротовой полости и, наконец, аллергическую реакцию на пыльцу, споры грибов и другие частицы, которые осели на поверхности льда.

Ранее адвокат Апарина заявила, что уголовное дело об угрозах Долиной приостановлено.
 
